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Трасса Одесса-Киев застыла в многокилометровой тянучке

Комментариев: 2
Автомагистраль на подъезде к Южной Пальмире заполонили десятки автомобилей.
Пробка в сторону Одессы образовалась накануне выходных
Пробка в сторону Одессы образовалась накануне выходных
открытые источники

В сторону Одессы в пятницу, 26 июня выстроилась огромная пробка. Как пишут очевидцы, люди едут на море в связи с длинными выходными в честь Дня Конституции.

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Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Свидетели говорят об автомобильной очереди, протяженностью не меньше 30 км.

А не рвануть ли на выходные к морю, - подумала вся страна, - прокомментировала пользователь сети Ирина Лищинская под фото на ее странице.

Пока одни делятся снимками и видео, другие благодарят за информацию. То ли в шутку, то ли всерьез говорят, что к вечеру пробка растянется до самого Киева.

Пользователи предполагают, что из-за закрытых границ украинцы решили отдохнуть на море в Одессе
Пользователи предполагают, что из-за закрытых границ украинцы решили отдохнуть на море в Одессе
facebook.com/irinka.lesch

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за пожара в центре Киева образовались пробки.

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Теги: трасса, Киев-Одесса, пробка, море, выходные, пятница, дорога, авто
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Комментариев (2)
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Свидома-Погань    26.06.2020, 17:51
Оценка:  -22
Свидома-Погань
Мо.ска.ли потянулись на курорт.
NTUKC    26.06.2020, 17:30
Оценка:  0
NTUKC
причина в том что именно сегодня решили ремонтировать мост, по которому оставили одну полосу движения, пускают по очереди в Одессу и из Одессы
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