Трасса Одесса-Киев застыла в многокилометровой тянучке

Автомагистраль на подъезде к Южной Пальмире заполонили десятки автомобилей.

В сторону Одессы в пятницу, 26 июня выстроилась огромная пробка. Как пишут очевидцы, люди едут на море в связи с длинными выходными в честь Дня Конституции.

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Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Свидетели говорят об автомобильной очереди, протяженностью не меньше 30 км.

А не рвануть ли на выходные к морю, - подумала вся страна, - прокомментировала пользователь сети Ирина Лищинская под фото на ее странице.

Пока одни делятся снимками и видео, другие благодарят за информацию. То ли в шутку, то ли всерьез говорят, что к вечеру пробка растянется до самого Киева.

Пользователи предполагают, что из-за закрытых границ украинцы решили отдохнуть на море в Одессе facebook.com/irinka.lesch

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за пожара в центре Киева образовались пробки.

