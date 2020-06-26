Трасса Одесса-Киев застыла в многокилометровой тянучке
Автомагистраль на подъезде к Южной Пальмире заполонили десятки автомобилей.
В сторону Одессы в пятницу, 26 июня выстроилась огромная пробка. Как пишут очевидцы, люди едут на море в связи с длинными выходными в честь Дня Конституции.
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Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Свидетели говорят об автомобильной очереди, протяженностью не меньше 30 км.
А не рвануть ли на выходные к морю, - подумала вся страна, - прокомментировала пользователь сети Ирина Лищинская под фото на ее странице.
Пока одни делятся снимками и видео, другие благодарят за информацию. То ли в шутку, то ли всерьез говорят, что к вечеру пробка растянется до самого Киева.
Напомним, ранее мы сообщали, что из-за пожара в центре Киева образовались пробки.