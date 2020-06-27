COVID в Украине: Львовщина первой преодолела отметку в 5 тысяч больных

Львовская область уже несколько дней лидирует в Украине по числу заболевших.

Львовская область стала первым регионом Украины, который перешагнул 5-тысячную отметку по числу зараженных коронавирусом. Так, общее число выявленных больных с COVID-19 с начала эпидемии здесь составило уже 5004 человека. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

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Только за последние сутки в области обнаружили 167 новых случаев болезни. Пять человек погибли, 12 - преодолели болезнь. За все время пандемии на Львовщине выздоровели 737 пациентов, 131 умер от осложнений.

Следует также отметить, что Львовщина уже несколько дней является лидером по общему числу выявленных случаев COVID-19. Следом за ней идет Киев (4866 случаев) и Черновицкая область (4631 случаев), которая в течении трех месяцев была лидером по числу заболевших.

Напомним, за минувшие сутки в Украине коронавирус обнаружили у 948 человек. Общее количество заболевших по стране - 42 065.