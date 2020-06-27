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COVID в Украине: Львовщина первой преодолела отметку в 5 тысяч больных

Комментариев: 4
Львовская область уже несколько дней лидирует в Украине по числу заболевших.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Львовская область стала первым регионом Украины, который перешагнул 5-тысячную отметку по числу зараженных коронавирусом. Так, общее число выявленных больных с COVID-19 с начала эпидемии здесь составило уже 5004 человека. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

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Только за последние сутки в области обнаружили 167 новых случаев болезни. Пять человек погибли, 12 - преодолели болезнь. За все время пандемии на Львовщине выздоровели 737 пациентов, 131 умер от осложнений.

Следует также отметить, что Львовщина уже несколько дней является  лидером по общему числу выявленных случаев COVID-19. Следом за ней идет Киев (4866 случаев) и Черновицкая область (4631 случаев), которая в течении трех месяцев была лидером по числу заболевших.

Напомним, за минувшие сутки в Украине коронавирус обнаружили у 948 человек. Общее количество заболевших по стране - 42 065.

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Теги: коронавирус, Львовская область, Киев, Черновицкая область
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Комментариев (5)
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tamarakoren    27.06.2020, 11:52
Оценка:  -1
tamarakoren
Интересно число ПРЦ-тестов.За истекшие сутки во Львове сделано только 1 226 ПЛР-тестов,без ИФА - 203.В Житомире 229 тестов.В Днепре провели 935 ПЦР и ИФА-тестов совместно.В Ровненской обл 165 ПЛР-тестов. и 36 больных. В Николаевской обл. 95 ПЛР-тестов - 44 больных,общее число заражённых 436???
tamarakoren    27.06.2020, 12:08
Оценка:  -1
tamarakoren
У Степанова 392 больных,а у Николаевского областного штаба- иное число..."Станом на 10.00 27 червня в Миколаївській області виявлено 44 нових випадків
tamarakoren    27.06.2020, 12:18
Оценка:  0
tamarakoren
...коммент наполовину обрезали, самое интересное )) хай буде, - думайТЕ сами.
mtrevbccde    27.06.2020, 11:22
Оценка:  -21
mtrevbccde
Этим нужно гордиться?А может радоваться?А может плакать?Или что с этой инфой прикажете делать?
tamarakoren    27.06.2020, 12:13
Оценка:  0
tamarakoren
Это "сказки бабушки Арины",а не инфа.Чем больше пытаешься узнать,тем меньше доверия... ко всему)) Несоответствие инфо в областях с инфо Моза. Вам врут )) Берегите себя сами,на моз не надейтесь,вы не Зел****ский.
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