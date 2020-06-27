В 13 регионах могут ужесточить карантин - Степанов

Западные области и столица демонстрируют слишком высокие темпы прироста новых больных.

13 регионов Украины являются потенциальными кандидатами для ужесточения карантина. Ограничения могут затронуть работу общественного транспорта, спортзалов, фитнес-центров и детсадов. Об этом в ходе онлайн-брифинга в субботу, 27 июня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам главы Минздрава, в некоторых регионах виден резкий рост количества инфицированных, а также заполнение в больницах коек, предназначенных для больных коронавирусом.

“То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, превышены в 13 областях нашей страны - это и западные области, и город Киев. Поэтому будут соответствующие представления от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии по ЧС, которые уже будут принимать решение об ужесточении карантинных мер на территории того или иного региона“, - подчеркнул Степанов.

Министр добавил, что карантинные ограничения могут касаться работы общественного транспорта, спортзалов, фитнес-центров и детсадов.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявлено 948 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За весь период с начала пандемии в Украине подтверждены 42065 случаев COVID-19, из них 1110 летальных, 18701 пациент выздоровел.