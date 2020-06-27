Амбиции растут: Санврач Ляшко уже собрался в президенты

Всего месяц назад главный Виктор Ляшко говорил о возможном участие в выборах киевского мэра.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что хотел бы стать президентом страны, и не исключил, что выдвинет свою кандидатуру в будущем. Об этом он заявил в интервью изданию “Гордон“.

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Так, отвечая на вопрос журналиста о том, хочет ли он стать президентом, Ляшко ответил следующее:

“Наверное, да. На следующих (выборах президента в 2024 году – ред.), наверное, нет. А вот через (в 2029 году - ред.), возможно, да. Если не забудете фамилию Ляшко, потому что ковидную эпидемию мы точно преодолеем за этот период“, - заявил чиновник.

Когда же Ляшко спросили, хочет ли он стать мэром, заместитель главы Минздрава отметил:

Я думаю, что мало кто ответил бы “нет“ на такое предложение.

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В то же время чиновник заявил, что сейчас думает о преодолении пандемии коронавируса и отдыхе, а не о политической карьере.

Напомним, в конце мая Виктор Ляшко заявил, что не исключает своего возможного участия в избирательной гонке за кресло столичного мэра.