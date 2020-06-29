Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На западе Украины подтоплены 70 населенных пунктов

Комментариев: 2
Спасатели уже эвакуировали из зоны дождевого паводка более двух с половиной тысяч человек.
К ликвидации последствий непогоды привлекалось 774 человека
К ликвидации последствий непогоды привлекалось 774 человека
ГСЧС

По состоянию на утро понедельника, 29 июня, на Западной Украине остаются подтопленными 70 населенных пунктов, в то время как сначала паводков их было 349. Об этом сообщает ГСЧС.

Читай также: В Украине остались без электричества более 100 сел

Указано, что на территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка. Сейчас подтоплены 550 домов (было 14 456), один объект социальной и бытовой сферы, затоплен 831 подвал, 1 тыс. 898 приусадебных участков, разрушено 150,5 км автодорог, 83 моста, повреждено 582 км автодорог и 220 мостов.

Кроме того, силами ГСЧС спасены, эвакуированы с начала работ – 2523 лица, в течение суток откачано 32 тыс. 904 м куб. воды (с начала работ – 183 тыс. 244 м куб) доставлены для населения 120 кг продуктов питания (с начала работ – 8628 кг) и 750 л питьевой воды (с начала работ – 25315 л).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 774 человека и 291 единиц техники.

Напомним, в Закарпатской области в Межгорском районе снова резко поднялся уровень воды из-за сильного ливня, который продолжался два часа. Также произошли новые оползни.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, наводнение, оползень, наводнения, паводок, паводки, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Красногвардеец1    29.06.2020, 10:42
Оценка:  -22
Красногвардеец1
Главное что вымирающее рогульё продолжает вырубывать лес и добывать янтарь даже сейчас.
Vixerunt    29.06.2020, 10:49
Оценка:  +1
Vixerunt
Вот видишь их так мало, а только им удалось оторвать Украину от гнилых рук раши.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь