На западе Украины подтоплены 70 населенных пунктов

Спасатели уже эвакуировали из зоны дождевого паводка более двух с половиной тысяч человек.

По состоянию на утро понедельника, 29 июня, на Западной Украине остаются подтопленными 70 населенных пунктов, в то время как сначала паводков их было 349. Об этом сообщает ГСЧС.

Читай также: В Украине остались без электричества более 100 сел Указано, что на территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка. Сейчас подтоплены 550 домов (было 14 456), один объект социальной и бытовой сферы, затоплен 831 подвал, 1 тыс. 898 приусадебных участков, разрушено 150,5 км автодорог, 83 моста, повреждено 582 км автодорог и 220 мостов. Указано, что на территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка. Сейчас подтоплены 550 домов (было 14 456), один объект социальной и бытовой сферы, затоплен 831 подвал, 1 тыс. 898 приусадебных участков, разрушено 150,5 км автодорог, 83 моста, повреждено 582 км автодорог и 220 мостов.

Кроме того, силами ГСЧС спасены, эвакуированы с начала работ – 2523 лица, в течение суток откачано 32 тыс. 904 м куб. воды (с начала работ – 183 тыс. 244 м куб) доставлены для населения 120 кг продуктов питания (с начала работ – 8628 кг) и 750 л питьевой воды (с начала работ – 25315 л).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 774 человека и 291 единиц техники.

Напомним, в Закарпатской области в Межгорском районе снова резко поднялся уровень воды из-за сильного ливня, который продолжался два часа. Также произошли новые оползни.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.