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Во время взрыва под Киевом погиб боец АТО

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Причиной инцидента могло стать неосторожное обращение с взрывным устройством.
Правоохранители предполагают, что причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с взрывным устройством. Фото иллюстративное
Правоохранители предполагают, что причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с взрывным устройством. Фото иллюстративное
facebook.com/pol.kyivregion

Инцидент произошел в Фастове, что в Киевской области. Там сдетонировало взрывное устройство.

Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщает УНН.

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В результате взрыва погиб человек. Его тело нашли рядом с жилым домом. По основной версии правоохранителей, имело место неосторожное обращение с взрывным устройством. Окончательную причину покажет расследование.

Погибшим оказался мужчина 1984 года рождения. Как выяснили оперативники, он был безработным, по крайней мере, официально нигде не числился.

При этом мужчина дважды участвовал в АТО на востоке Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине на борьбу с коронавирусом больше всех потратило МВД.

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Теги: взрыв, боец АТО, ветеран АТО, Погибший, взрывное утройство, полиция, Киевская область, Фастов
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