Во время взрыва под Киевом погиб боец АТО
Причиной инцидента могло стать неосторожное обращение с взрывным устройством.
Инцидент произошел в Фастове, что в Киевской области. Там сдетонировало взрывное устройство.
Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщает УНН.
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В результате взрыва погиб человек. Его тело нашли рядом с жилым домом. По основной версии правоохранителей, имело место неосторожное обращение с взрывным устройством. Окончательную причину покажет расследование.
Погибшим оказался мужчина 1984 года рождения. Как выяснили оперативники, он был безработным, по крайней мере, официально нигде не числился.
При этом мужчина дважды участвовал в АТО на востоке Украины.
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