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Одобрены новые штрафы за отсутствие масок

Комментариев: 1
Правительство Украины приняло новые штрафы за неношение масок в публичных местах. Штрафы для юрлиц увеличились.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Кабмин

Сегодня, 1 июля, Кабмин Украины принял постановление, которое предусматривает введение административной ответственности за неношение масок в публичных местах. Усиливается ответственность юрлиц за нарушение карантина.

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Инициатором введения в Кодексе об административных правонарушениях особой статьи, предусматривающей наказание за неношение защитных масок в публичных местах, является министр юстиции Денис Малюська. Он исходил из того, что после смягчения карантина в Украине опять произошел рост количества заболеваний коронавирусом. Его предложение поддержал Кабмин.

Штраф для простых украинцев за то, что они не носят защитные маски в публичных местах, остался таким, каким был раньше. По сути, для них штраф даже немного уменьшился. Зато заметно увеличены штрафы юридическим лицам.

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Так, если, например, в маршрутном такси выявят хотя бы одного пассажира без защитной маски, то его владельцу придется заплатить штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее сообщалось о том, нужна ли маска на пляже в Украине в 2020 году.

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Теги: Украина, Кабмин, маски, штрафы
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Комментариев (1)
КимЧенПых    01.07.2020, 15:15
Оценка:  +1
КимЧенПых
писаки БМ что вы пишите? необлагаемый минимум это 17 грн, а 2102 грн - это прожиточный минимум для работающего населения. Наймите юриста уже ну или купите калькулятор там хотябы.
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