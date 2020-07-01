Одобрены новые штрафы за отсутствие масок

Правительство Украины приняло новые штрафы за неношение масок в публичных местах. Штрафы для юрлиц увеличились.

Сегодня, 1 июля, Кабмин Украины принял постановление, которое предусматривает введение административной ответственности за неношение масок в публичных местах. Усиливается ответственность юрлиц за нарушение карантина.

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Инициатором введения в Кодексе об административных правонарушениях особой статьи, предусматривающей наказание за неношение защитных масок в публичных местах, является министр юстиции Денис Малюська. Он исходил из того, что после смягчения карантина в Украине опять произошел рост количества заболеваний коронавирусом. Его предложение поддержал Кабмин.

Штраф для простых украинцев за то, что они не носят защитные маски в публичных местах, остался таким, каким был раньше. По сути, для них штраф даже немного уменьшился. Зато заметно увеличены штрафы юридическим лицам.

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Так, если, например, в маршрутном такси выявят хотя бы одного пассажира без защитной маски, то его владельцу придется заплатить штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее сообщалось о том, нужна ли маска на пляже в Украине в 2020 году.