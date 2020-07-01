Экс-президент Порошенко отказался от дачи показаний на допросе в ГБР

Кроме того, Петр Порошенко не принял новые повестки на допрос.

Госбюро расследований в среду, 1 июля, вызвало Петра Порошенко на допрос. Однако там он отказался давать показания по сути подозрения.

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Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на начальника отдела Главного следственного управления ГБР Вадима Приймачка.

Как известно, бывшему главе государства объявили о подозрении. Его планировали допросить по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого замруководителя Службы внешней разведки. При этом в ГБР отмечают, что Петр Порошенко не стал свидетельствовать и отправился в Печерский суд.

В бюро ему попытались вручить еще несколько повесток на допрос. Но политик не захотел их принять. В итоге адвокату в рамках уголовного дела передали копию ходатайства об увеличении срока досудебного процесса. Его рассмотрят в Печерском суде, где также отдельно вынесут приговор о мере наказания.

Напомним, ранее мы писали, что в отношении Порошенко возбуждено 24 уголовных дела.

