Экс-президент Порошенко отказался от дачи показаний на допросе в ГБР
Госбюро расследований в среду, 1 июля, вызвало Петра Порошенко на допрос. Однако там он отказался давать показания по сути подозрения.
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Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на начальника отдела Главного следственного управления ГБР Вадима Приймачка.
Как известно, бывшему главе государства объявили о подозрении. Его планировали допросить по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого замруководителя Службы внешней разведки. При этом в ГБР отмечают, что Петр Порошенко не стал свидетельствовать и отправился в Печерский суд.
В бюро ему попытались вручить еще несколько повесток на допрос. Но политик не захотел их принять. В итоге адвокату в рамках уголовного дела передали копию ходатайства об увеличении срока досудебного процесса. Его рассмотрят в Печерском суде, где также отдельно вынесут приговор о мере наказания.
Напомним, ранее мы писали, что в отношении Порошенко возбуждено 24 уголовных дела.