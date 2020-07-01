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Экс-президент Порошенко отказался от дачи показаний на допросе в ГБР

Комментариев: 5
Кроме того, Петр Порошенко не принял новые повестки на допрос.
Отказавшись свидетельствовать, экс-президент страны отправился в суд
Отказавшись свидетельствовать, экс-президент страны отправился в суд
facebook.com/iryna.gerashchenko

Госбюро расследований в среду, 1 июля, вызвало Петра Порошенко на допрос. Однако там он отказался давать показания по сути подозрения.

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Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на начальника отдела Главного следственного управления ГБР Вадима Приймачка.

Как известно, бывшему главе государства объявили о подозрении. Его планировали допросить по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого замруководителя Службы внешней разведки. При этом в ГБР отмечают, что Петр Порошенко не стал свидетельствовать и отправился в Печерский суд.

В бюро ему попытались вручить еще несколько повесток на допрос. Но политик не захотел их принять. В итоге адвокату в рамках уголовного дела передали копию ходатайства об увеличении срока досудебного процесса. Его рассмотрят в Печерском суде, где также отдельно вынесут приговор о мере наказания.

Напомним, ранее мы писали, что в отношении Порошенко возбуждено 24 уголовных дела.

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Теги: Порошенко, президент, уголовное дело, суд, ГБР, Госбюро расследований, показания, допрос, отказ, повестка, адвокат
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Комментариев (5)
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ЗЕленомойский    01.07.2020, 16:51
Оценка:  +1
ЗЕленомойский
Жи.довское правосудие (преследование) Гоев во всей красе.
ЗЕленомойский    01.07.2020, 16:19
Оценка:  +5
ЗЕленомойский
Если Слуги делают этот беспроизвол и беззаконие с экс-Президентом, то что они могут сделать с любым из нас грешных ?
МаксимУм    01.07.2020, 16:13
Оценка:  -4
МаксимУм
Если политик отказывается принять повестку, какой спрос с военнообязанного или призывника? Это как призыв ко всем гражданам - ложите куй на Законы Украины!
Woodbrother    01.07.2020, 16:31
Оценка:  +1
Woodbrother
Призыв в армию и призыв в клоунский балаган - это две разные вещи. Согласитесь с этим
Брюква_и_Клюква    01.07.2020, 16:53
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Прапорщик, ты не знаешь законы страны, которой якобы служишь. Повестку нардепу может вручить только генеральный прокурор. Поэтому, у меня возникают сомнения в том, какой стране ты служишь
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