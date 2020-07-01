Клитина пожаловалась на сексистскую травлю

Клитина все-таки создает свою партию. Она пожаловалась на сексуальную травлю в СМИ и раскритиковала депутатов.

Александра Клитина, скандальная экс-замминистра инфраструктуры, в эфире ток-шоу на телеканале ZIK пожаловалась на сексистскую травлю в СМИ и заявила, что она “смеется с депутатов“.

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Клитина недовольна тем, что в украинской прессе её позиционируют только как “участницу секс-скандала“. Она считает это самой настоящей травлей на сексуальной почве. Ей особенно неприятно, что такие публикации видит её сын. Естественно, неприятно, когда дети читают подобные измышления о своих родителях.

Бывшая замминистра инфраструктуры призвала журналистов прекратить сексуальный буллинг.

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Александра Клитина недавно разместила в Интернете видео, в котором заявила о создании собственной политической партии “Украина против коррупции“. Вначале это было шуткой, но, увидев отклик украинцев, Клитина решила на самом деле реализовать этот проект.

“Я не могу больше терпеть травлю меня и других женщин. Не могу больше смотреть на продажных политиков. Поэтому нужно самой взяться за наведение порядка“, - сказала Клитина.

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Александра Клитина стала заместителем министра инфраструктуры в сентябре 2019 года. Ее уволили в ноябре, после того, как вокруг нее разгорелся секс-скандал.