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Клитина пожаловалась на сексистскую травлю

Комментариев: 3
Клитина все-таки создает свою партию. Она пожаловалась на сексуальную травлю в СМИ и раскритиковала депутатов.
Клитина пожаловалась на сексистскую травлю
Клитина пожаловалась на сексистскую травлю
Скриншот

Александра Клитина, скандальная экс-замминистра инфраструктуры, в эфире ток-шоу на телеканале ZIK пожаловалась на сексистскую травлю в СМИ и заявила, что она “смеется с депутатов“.

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Клитина недовольна тем, что в украинской прессе её позиционируют только как “участницу секс-скандала“. Она считает это самой настоящей травлей на сексуальной почве. Ей особенно неприятно, что такие публикации видит её сын. Естественно, неприятно, когда дети читают подобные измышления о своих родителях.

Бывшая замминистра инфраструктуры призвала журналистов прекратить сексуальный буллинг.

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Александра Клитина недавно разместила в Интернете видео, в котором заявила о создании собственной политической партии “Украина против коррупции“. Вначале это было шуткой, но, увидев отклик украинцев, Клитина решила на самом деле реализовать этот проект.

“Я не могу больше терпеть травлю меня и других женщин. Не могу больше смотреть на продажных политиков. Поэтому нужно самой взяться за наведение порядка“, - сказала Клитина.

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Александра Клитина стала заместителем министра инфраструктуры в сентябре 2019 года. Ее уволили в ноябре, после того, как вокруг нее разгорелся секс-скандал.

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Теги: александра клитина, сексизм, буллинг
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Комментариев (3)
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Woodbrother    01.07.2020, 18:12
Оценка:  0
Woodbrother
Интересно, как она работала зам министра по паровозам ?
nfhvyt    01.07.2020, 18:01
Оценка:  +2
nfhvyt
сексистская травля в её случае - это единственно возможный пиар, В обычной одежде у неё ни одного шанса обратить на себя внимание.
dron29    01.07.2020, 17:55
Оценка:  +2
dron29
Если ведешь себя как шлюха - то чему тогда удивляешься?))
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