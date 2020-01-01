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В Ровенской области прокурор взял взятку у копа ноутбуками

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Прокурор обещал не привлекать полицейского к уголовной ответственности по двум уголовным производствам и принять решение об их закрытии.
Прокурор задержан и решается вопрос об избрании меры пресечения
Прокурор задержан и решается вопрос об избрании меры пресечения
Офис генпрокурора

В Ровенской области правоохранители задержали при получении взятки заместителя начальника одного из отделов региональной прокуратуры. Об этом сообщает Офис генпрокурора в среду, 1 июля.

По данным следствия, прокурор требовал у и.о. начальника одного из отделений полиции Ровенской области взятку в виде двух новых ноутбуков общей стоимостью почти 30 тысяч гривенн за непривлечение его к уголовной ответственности по двум уголовным производствам и принятие решений об их закрытии.

Сейчас прокурор задержан. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Ровенской области прокурор взял взятку у копа ноутбуками

Напомним, в Николаевской области подполковник СБУ вымогал у фермера 10 тонн зерна и $2 тысячи.

А в Одесской области прокурор обещал за взятку закрыть дело о похищении человека. Он вымогал $5 тысяч.

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Теги: Генпрокуратура, ноутбук, взятка, фото, взятки, прокуратура, прокурор, Ровенская область, ноутбуки, полицейский
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Источник: korrespondent.net

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