Пропавшую во время потопа на Прикарпатье женщину нашли мертвой

Тело жительницы Ивано-Франковской области нашли на берегу реки.

Потоп на Западной Украине наделал много бед dsns.gov.ua/ua

Жители села Пнов обнаружили страшную находку. У местной речки Быстрица-Надворнянская селяне заметили тело женщины.

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Об этом сообщает облуправление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковщины.

Отмечается, что женщину начали искать после потопа, начиная с 25 июня. Все это время она числилась пропавшей без вести.

Предварительно известно, что погибшая утонула.

Добавим, что в период паводков на Западной Украине погибло три человека.

Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области оползни уничтожили дорогу.

