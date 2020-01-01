Во Львовской области оползни уничтожили дорогу

Возле горы Цюхив Дол оползни разрушили дорогу Сходница - Орив.

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Из-за мощного паводка в западных областях Украины десятки населенных пунктов оказались под водой. Ливни и паводки затапливают дома, сносят автомобили и разрушают дороги. Больше всего пострадала Ивано-Франковская область. Однако большая вода наделала беды и на Львовщине. Со стороны села Орив, вблизи горы Цюхив Дол оползни разрушили дорогу Сходница - Орив.

Оползень уничтожил дорогу vartonews.com.ua

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Кстати, из Трускавца вверх Цюхив Дил когда хотели построить подвесную канатную дорогу, длиной до 2-2,5 км. Начальная станция должна была быть с улицы Городище, промежуточная - на Лысой Горе, конечная - на склонах горы Цюхив Дол. Предполагалось построить виллы на горе, вблизи конечной станции канатки, где есть прекрасный панорамный вид на Трускавец и окрестности.

Напомним, ранее сообщалось, что паводок уничтожил дорогу Яремче-Буковель.

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