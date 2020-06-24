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В Прикарпатье выпало 70% месячной нормы осадков, - Аваков

Комментариев: 2
Глава МВД оценил ущерб от затоплений в Западной Украине, побывав на месте.
Аваков показал в Твиттере последствия потопа
Аваков показал в Твиттере последствия потопа
twitter.com/AvakovArsen

В среду, 24 июня, Прикарпатье, пострадавшее от стихии, посетили руководитель МВД Арсен Аваков и премьер-министр Денис Шмыгаль. К обеду они проинспектировали на предмет разрушений равнину, после этого запланировали посетить горную часть.

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Об этом сами представители власти рассказали в соцсетях.

На месте полиция, ГСЧС, Нацгвардия. Делаем, все что можно и необходимо, что должны. Жизни, коммуникация, продукты, эвакуация. Концентрируемся, - написал Арсен Аваков в своем Твиттере.

По словам министра МВД, на Прикарпатье в эти дни выпало около 70% месячной нормы осадков. Вода в Днестре поднялась и залила 7 метров берега. По оценке инспекторов, стихия превзошла уровень 2008 года.

Оказались повреждены 130 мостов, дамбы, переходы. Подтоплено больше 200 населенных пунктов. В Галиче ушла под воду районная больница, пациентов пришлось эвакуировать. Три человека в Прикарпатье погибли в непогоду, один пропал без вести.

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Из-за размытых дорог 34 села и поселка на западе страны остались отрезаны от цивилизации. Только в Ивано-Франковской области повреждено 110 км дорожного полотна, в целом по Западной Украине эта цифра достигла 429,7 км. По словам Авакова, оставшимся без сообщения людям доставят продукты и технику на вертолете.

Ждем улучшения погоды и согласия на вылет. Вертолет уже загружен необходимым, - сообщил Аваков.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черновцах вышедший из берегов Прут затопил рынки.

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Теги: Аваков, Премьер - министр, потоп, наводнение, Прикарпатье, стихия, Шмыгаль
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Комментариев (2)
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Makcим    24.06.2020, 15:12
Оценка:  0
Makcим
Главный метеоролог, расскажи где делись 70% деревьев которые которые поглощают до 500л воды в сутки?!
МонШер    24.06.2020, 15:10
Оценка:  +1
МонШер
В сове время вице-премьер В.Дурдинец, как председатель госкомиссии по наводнению, докладывал Л.Кучме, что Медведчук крышует вандало-лесорубов. Можно с Кучмы, Медведчука и нижестоящей братии теперь взыскать ущерб?
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