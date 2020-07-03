На Донбассе обострилась обстановка: противник совершил 12 обстрелов

Всего за несколько часов позиции украинских солдат обстреляли 12 раз. Применялась тяжелая артиллерия и минометы.

Сегодня, 3 июля, на линии боевого столкновения на Донбассе резко осложнилась ситуация, сообщает МО Украины. Всего за несколько часов позиции украинских солдат обстреляли 12 раз.

Читай также: “За мою каденцию мы закончим эту войну“ – Зеленский о Донбассе

По словам спикера МО Украины Дмитрия Гуцуляка, обстрелу подверглись позиции ВСУ на разных участках соприкосновения, от Хутора Вольного до Орехово. Противник использовал тяжелую артиллерию и минометы. По данным Гуцуляка, только за три часа сепаратисты выпустили по украинским позициям 166 мин и 40 артиллерийских снарядов.

Подразделения ВСУ были вынуждены открыть ответный огонь, как и полагается в таких случаях. Применялись стандартные в подобных ситуациях огневые средства.

К счастью, несмотря на такой плотный минометный и артиллерийский огонь, никто из украинских солдат не пострадал. Были ли потери у врага – не сообщается.

Читай также: Бригады ВСУ теперь будут заходить в зону ООС с ПТРК Javelin – Хомчак

Ранее стало известно, что утром 3 июля сепаратисты из минометов калибра 82 мм обстреляли Зайцево. Погибла 80-летняя женщина. «Жарко» на Донбассе было и 2 июля из-за обстрелов возле Луганского, Каменки и близ Водяного.