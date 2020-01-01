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В детсаду Тернополя произошла вспышка COVID-19

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Коронавирусом заболели пятеро детей. Теперь учреждение временно закрыли на карантин, а всех контактных лиц отправили в самоизоляцию.
В Тернополе произошла вспышка коронавируса в детсаду
В Тернополе произошла вспышка коронавируса в детсаду
vinbazar.com

В Тернополе вспышку COVID-19 выявили в детском саду. Об этом сообщает Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook в воскресенье, 5 июля.

Коронавирусом заболели пять воспитанников одной группы Тернопольского сада №6.

Теперь больных, детей и работников поместили на двухнедельную самоизоляцию. За ними будет вестись медицинское наблюдение. Пока неизвестно, когда снова возобновят работу учреждения.

Ранее сообщалось, что в запорожском футбольном клубе вспышка COVID-19. Результаты ПЦР-тестирования показали наличие коронавируса у семи футболистов запорожского Металлурга.

Тажке в Краматорске работница детсада с коронавирусом ходила на работу. Санстанция проведет эпидрасследование по факту заражения среди персонала детского сада и нарушений карантина.

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Теги: Тернополь, детский сад, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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