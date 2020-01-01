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В Крыму хватает воды для населения - глава СНБО

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На полуострове достаточно питьевой воды для граждан. Ее не хватает только промышленным предприятиям, указал Алексей Данилов.
Симферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище
krymr.com
 
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день в Крыму нет проблем с водой для населения. Об этом он рассказал 9 июля в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1. 
 
"То, что там нет воды для промышленности - это уже другой вопрос. Позиция довольно проста, когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина - там обязательно будет украинская вода", - указал Данилов.
 
Также глава СНБО подчеркнул, что пока Россия не вернет Крым Украине, подавать туда воду "у нас нет никакого морального права".
 
Ранее глава "правительства" полуострова Юрий Гоцанюк признал, что Симферополь испытывает дефицит воды. Проблему попытаются решить с помощью строительства новых водоводов.
 
Как заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, Украина не планирует помогать РФ в решении проблем водоснабжения Крыма. 
 
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. После аннексии полуострова в 2014 году подача воды по каналу прекратилась.

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Теги: Крым, СНБО, вода, водоснабжение, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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