С января по июнь 2020 года в Украине зарегистрировали 65 624 новых брачных союзов.

Украинцы в 5 раз чаще регистрируют брак, чем разводятся. Getty Images

В I полугодии 2020 года жители Украины в 5 раз чаще официально регистрировали брачные отношения, чем разводились. Об этом сообщает Министерство юстиции на своей странице в Facebook.

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В частности, за последние шесть месяцев в нашей стране зарегистрировали 65 624 брачных союзов. При этом за отчетный период расстались 12 988

украинских семейных пар.

Министерство юстиции никак не прокомментировало эту информацию и не попыталось ее проанализировать. Ведомство предоставляет только одну достоверную информацию.

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В прошлом месяце Минздрав разрешил во время карантина проводить свадьбы, но на определенных условиях. Например, на свадьбе должно присутствовать не более 10 человек.

В апреле-мае 2020 года число составленных актовых записей про брак сократилось по сравнению с прошлым годом на 54,1%, а разводов - на 69,7%. Причина одна – карантин.