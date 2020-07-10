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Украинцы в 5 раз чаще регистрируют брак, чем разводятся

Комментариев: 1
С января по июнь 2020 года в Украине зарегистрировали 65 624 новых брачных союзов.
Украинцы в 5 раз чаще регистрируют брак, чем разводятся.
Украинцы в 5 раз чаще регистрируют брак, чем разводятся.
Getty Images

В I полугодии 2020 года жители Украины в 5 раз чаще официально регистрировали брачные отношения, чем разводились. Об этом сообщает Министерство юстиции на своей странице в Facebook.

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В частности, за последние шесть месяцев в нашей стране зарегистрировали 65 624 брачных союзов. При этом за отчетный период расстались 12 988 
украинских семейных пар.

Министерство юстиции никак не прокомментировало эту информацию и не попыталось ее проанализировать. Ведомство предоставляет только одну достоверную информацию.

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В прошлом месяце Минздрав разрешил во время карантина проводить свадьбы, но на определенных условиях. Например, на свадьбе должно присутствовать не более 10 человек. 

В апреле-мае 2020 года число составленных актовых записей про брак сократилось по сравнению с прошлым годом на 54,1%, а разводов - на 69,7%. Причина одна – карантин.

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Теги: Украина, брак, свадьба
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Комментариев (1)
bertal    10.07.2020, 20:29
Оценка:  -2
bertal
хоть что то хорошее в стране
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