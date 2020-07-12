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"2020-й не перестает нас испытывать" – Зеленский рассказал о проблемах

Комментариев: 5
Президент подвел видео-итоги уходящей недели.
Зеленский пообщался с жителями сгоревшего села на Луганщине
Зеленский пообщался с жителями сгоревшего села на Луганщине
facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обнародовал видео своих рабочих поездок по Украине на этой неделе и призвал украинцев работать вместе, чтобы “всё преодолеть и сделать страну лучше“.

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“2020-й не перестает нас испытывать. Запад – наводнениями, восток – пламенем. Но и там, и там украинцы не опускают рук. Продолжаем упорно работать вместе, чтобы все преодолеть и сделать страну лучше“, - подчеркнул глава государства.

В опубликованный ролик включены видео с фрагментами поездок Зеленского на Луганщину, Буковину и Волынь. В частности, ролик рассказывает о борьбе с пожарами на Луганщине, с наводнениями – на Буковине, а также о реализации программы “Большая стройка“.

Напомним, Зеленский оценил борьбу с COVID-19. Уже второй день подряд количество выздоровевших от коронавирусной инфекции значительно превышает количество заболевших.

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Теги: Зеленский, президент, Луганская область, Волынская область, Черновицкая область
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Комментариев (5)
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kadettt    12.07.2020, 17:23
Оценка:  -2
kadettt
Уже 30 лет "испытывает".
kadettt    12.07.2020, 17:23
Оценка:  -2
kadettt
Уже 30 лет "испытывает".
Брюква_и_Клюква    12.07.2020, 17:00
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Високосный, год, гадина, виноват. Надо что-то делать, чтобы побороть непруху - например, поднять зп чиновникам и тарифы на газ и электрику.
Бокер    12.07.2020, 16:52
Оценка:  0
Бокер
Угу.300 больниц закрывают.Админуслуги за 70 км от граждан.Работы нет,учёбу по тв проводить планируют.Деньги на ковид изымают и кое где дороги латают))Работягам,что на заводах пахали и которые закрыты,денег уже лет за 5 не получают....
Pepsomen    12.07.2020, 16:48
Оценка:  +2
Pepsomen
Зе,главная проблема на данный момент-ты и твои"слуги".Вы-потенциа льные политические трупы,просравшие громадный кредит доверия.Но тем хуже для вас.
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