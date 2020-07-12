"2020-й не перестает нас испытывать" – Зеленский рассказал о проблемах

Президент подвел видео-итоги уходящей недели.

Президент Владимир Зеленский обнародовал видео своих рабочих поездок по Украине на этой неделе и призвал украинцев работать вместе, чтобы “всё преодолеть и сделать страну лучше“.

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“2020-й не перестает нас испытывать. Запад – наводнениями, восток – пламенем. Но и там, и там украинцы не опускают рук. Продолжаем упорно работать вместе, чтобы все преодолеть и сделать страну лучше“, - подчеркнул глава государства.

В опубликованный ролик включены видео с фрагментами поездок Зеленского на Луганщину, Буковину и Волынь. В частности, ролик рассказывает о борьбе с пожарами на Луганщине, с наводнениями – на Буковине, а также о реализации программы “Большая стройка“.

Напомним, Зеленский оценил борьбу с COVID-19. Уже второй день подряд количество выздоровевших от коронавирусной инфекции значительно превышает количество заболевших.