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Минобороны показало кадры учений десантно-штурмовой бригады

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На Житомирщине проходят тактические учения 95-й бригады.
Минобороны показало кадры учений десантно-штурмовой бригады
© mil.gov.ua
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Минобороны показало кадры учений десантно-штурмовой бригады
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На учениях в Житомирской области десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ продолжают оттачивать тактические и огневые задачи по поражению противника в различных видах боя как днем, так и ночью. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны.

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“Личный состав бригады практически отработал вопросы тактической, инженерной, огневой и медицинской подготовки, а также движение подразделения под прикрытием бронетехники. Также были отработана тактика действий подразделения для выполнения задач по назначению“, - говорится в сообщении.

Напомним, на юге Украины прошли антитеррористические учения. Подразделения отбивали атаки условных “диверсионных групп“, которые “пытались совершить теракты“.

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Теги: учения, ВСУ, Житомирская область
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