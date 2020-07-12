Минобороны показало кадры учений десантно-штурмовой бригады

На Житомирщине проходят тактические учения 95-й бригады.

На учениях в Житомирской области десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ продолжают оттачивать тактические и огневые задачи по поражению противника в различных видах боя как днем, так и ночью. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны.

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“Личный состав бригады практически отработал вопросы тактической, инженерной, огневой и медицинской подготовки, а также движение подразделения под прикрытием бронетехники. Также были отработана тактика действий подразделения для выполнения задач по назначению“, - говорится в сообщении.

Напомним, на юге Украины прошли антитеррористические учения. Подразделения отбивали атаки условных “диверсионных групп“, которые “пытались совершить теракты“.