Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Черновцах на рынке копы надели наручники на пенсионера

Комментариев: 6
Пожилой мужчина отказался прекратить незаконную торговлю.
На пенсионера надели наручники.
На пенсионера надели наручники.
скриншот из видео

В Черновцах на стихийном рынке патрульные полицейские задержали пожилого мужчину, на которого надели наручники. Об этом информирует сообщество СтопХам Буковина в Facebook.

Читай также: В Днепре полиция сбила пенсионера

Правоохранители на улице Комарова стали спорить с пенсионером, который торговал на стихийном рынке. Они предложили ему прекратить незаконную торговлю. Вначале разговор был мирным. Потом полицейские попытались задержать пожилого мужчину. Он оказал им сопротивление, и поэтому на его руки надели наручники.

Продавцов стихийного рынка и прохожих возмутило поведение полицейских. Они вступились за пенсионера, просили правоохранителей, чтобы с него сняли наручники. Люди опасались, что из-за всего этого у мужчины может случиться сердечный приступ.

Читай также: Во Львовской области пенсионер обстрелял полицейских - СМИ

В конечном итоге с пенсионера наручники сняли. Полиция не стала его везти в отдел, а разобралась на месте.

Ранее в Яготине пенсионер МВД, вооруженный пистолетом, напал на полицейских. Он пытался освободить задержанного, которого подозревали в совершении разбойного нападения.

Поделись:
Теги: Черновцы, пенсионер, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Pepsomen    13.07.2020, 15:52
Оценка:  -1
Pepsomen
Твари,нашли с кем бороться!
МонШер    13.07.2020, 15:55
Оценка:  0
МонШер
Они не искали. Они наводили порядок. Или Вы можете навести порядок без копов? Пожалуйста, я Вас прошу- ликвидируйте незаконную торговлю!
Extraterrestre    13.07.2020, 15:41
Оценка:  0
Extraterrestre
лучше бы менты в наручники ковали дебилоидов,которые приезжают во двор и пытаються впарить всякую хрень .
МонШер    13.07.2020, 15:56
Оценка:  0
МонШер
Согласен. Может и лучше. А это будет законно?
iybuba    13.07.2020, 15:32
Оценка:  +1
iybuba
На хрена нужны такие дебилы в форме ?
МонШер    13.07.2020, 15:58
Оценка:  0
МонШер
А почему Вы их обзываете дебилами? Если они поступали в соотвествии с требованиями закона, то они не дебилы.
Я не вижу в их действиях ничего противозаконного. Вывод- Вы есть ДЕБИЛ. По законам логики.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь