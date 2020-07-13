В Черновцах на рынке копы надели наручники на пенсионера

Пожилой мужчина отказался прекратить незаконную торговлю.

В Черновцах на стихийном рынке патрульные полицейские задержали пожилого мужчину, на которого надели наручники. Об этом информирует сообщество СтопХам Буковина в Facebook.

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Правоохранители на улице Комарова стали спорить с пенсионером, который торговал на стихийном рынке. Они предложили ему прекратить незаконную торговлю. Вначале разговор был мирным. Потом полицейские попытались задержать пожилого мужчину. Он оказал им сопротивление, и поэтому на его руки надели наручники.

Продавцов стихийного рынка и прохожих возмутило поведение полицейских. Они вступились за пенсионера, просили правоохранителей, чтобы с него сняли наручники. Люди опасались, что из-за всего этого у мужчины может случиться сердечный приступ.

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В конечном итоге с пенсионера наручники сняли. Полиция не стала его везти в отдел, а разобралась на месте.

Ранее в Яготине пенсионер МВД, вооруженный пистолетом, напал на полицейских. Он пытался освободить задержанного, которого подозревали в совершении разбойного нападения.