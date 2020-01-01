Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украину пришло похолодание: какой будет погода 14 июля

Комментариев: 0
Появился свежий прогноз погоды.
Погода 14 июля
Погода 14 июля
meteo.gov.ua

Во вторник, 14 июля, в Украине существенно похолодает. Между тем, во многих регионах будет сухо.

Читай также: Жара и грозы: какой будет погода 12 июля

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны 14 июля ожидается сухой, но прохладный день. Воздух прогреется до +22 градусов. Ночью будет тепло - до +13 градусов.

Восточной Украине сегодня обещают довольно жаркий день, но без осадков не обойтись. Вероятны обильные дожди и грозы. На улице +18…+26, а ночью - до +19. 

Южным регионам будет жарко. Температура воздуха от +24…+27 градусов. Ночью на улице будет до +19.

Читай также: Температура в мире будет расти на один градус в год

В северной части страны сегодня также вероятны дожди и грозы. По данным синоптиков, на протяжении дня температура будет держаться на уровне +18…+21 градус, а ночью - до +13 градусов. 

В Центральной Украине также ожидается переменчивая облачность. Между тем, воздух прогреется от +19…+22 градуса по Цельсию. В ночное время на улице будет +14 градусов. Вероятны осадки и грозы.  

В Киеве 14 июля воздух прогреется до +20 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до +14 градусов. Осадков не обещают.

Напомним, в Украине из-за непогоды по состоянию на утро воскресенья остаются без электроснабжения 100 населенных пунктов в трех регионах.

Поделись:
Теги: погода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь