В Украину пришло похолодание: какой будет погода 14 июля

Появился свежий прогноз погоды.

Во вторник, 14 июля, в Украине существенно похолодает. Между тем, во многих регионах будет сухо.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны 14 июля ожидается сухой, но прохладный день. Воздух прогреется до +22 градусов. Ночью будет тепло - до +13 градусов.

Восточной Украине сегодня обещают довольно жаркий день, но без осадков не обойтись. Вероятны обильные дожди и грозы. На улице +18…+26, а ночью - до +19.

Южным регионам будет жарко. Температура воздуха от +24…+27 градусов. Ночью на улице будет до +19.

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В северной части страны сегодня также вероятны дожди и грозы. По данным синоптиков, на протяжении дня температура будет держаться на уровне +18…+21 градус, а ночью - до +13 градусов.

В Центральной Украине также ожидается переменчивая облачность. Между тем, воздух прогреется от +19…+22 градуса по Цельсию. В ночное время на улице будет +14 градусов. Вероятны осадки и грозы.

В Киеве 14 июля воздух прогреется до +20 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до +14 градусов. Осадков не обещают.

Напомним, в Украине из-за непогоды по состоянию на утро воскресенья остаются без электроснабжения 100 населенных пунктов в трех регионах.