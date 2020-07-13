Рада обложила налогом всех авиапассажиров и воздушные грузы

Платить придется как на внутренних рейсах, так и на международных.

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №2424, которым вносятся соответствующие изменения в Воздушный кодекс Украины. Ключевым положением законопроекта является введение пошлин на прилет/вылет пассажиров и грузов в украинских аэропортах. Как указано в карточке законопроекта на сайте парлмамента, документ поддержали 256 парламентариев.

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Как следует из текста принятого закона, на законодательном уровне вводится взимание государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленную или прибывшую в аэропорт Украины.

Ставка государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет лететь в пределах Украины, составит 0,5 доллара США, на международных рейсах – 2 доллара. За каждую тонну груза в пределах Украины перевозчик заплатит 2,5 доллара, а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину – 10 долларов.

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Сбор при этом не будет взиматься при перевозке высших должностных лиц и официальных делегаций государств; перевозке гуманитарной помощи в соответствии с актами Кабинета министров; а также в случае полетов, связанных с работами по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего).

Кроме того, налог не будет взиматься при перевозке некоторых льготных категорий пассажиров, маленьких детей и в некоторых других случаях.

Напомним, Эстония запретила авиарейсы из Украины. Соответствующее предписание издало министерство экономики и коммуникаций Эстонии из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в Украине.