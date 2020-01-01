Ночной ливень в Харькове побил 140-летний рекорд

Этой ночью в Харькове установлен новый абсолютный рекорд по количеству осадков за сутки.

В Харьковской области за минувшую ночь выпало 87 мм осадков, что является абсолютным суточным максимумом за весь период наблюдений. Об этом сообщает официальная Фейсбук-страница Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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“Начиная с вечера 13 июля и до 9:00 утра 14 июля по Харькову и области прошли сильные дожди. За 12 часов на метеостанции Харькова выпало 87 мм, что является абсолютным суточным максимумом осадков не только для июля, но и в целом для станции за весь период наблюдений“, - говорится в сообщении.

Сообщается, что прошлый рекорд был зафиксирован в июле 1881 года и составлял 83 мм.

По области за ночь больше всего дождя выпало на метеостанции Слобожанское (примерно 50 км к юго-востоку от Харькова) – 104 мм.

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Днем 14 июля также ожидаются ливни, поэтому суммарное количество осадков до конца суток может увеличиться.

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии отметили, что для лесостепной зоны такие интенсивные осадки – редкое явление.

Как пояснили метеорологи, причиной обильных дождей стало прохождение через территорию области волны на холодном фронте, за счет чего развивалась интенсивная конвекция. Поскольку воздушные течения на высотах были очень слабыми, то зона осадков стояла почти неподвижно над центральными районами области.

Напомним, в Харькове сняли видео, как по улицам плывут маршрутки, лодки и фламинго. Из-за ливня половина города ушла под воду.