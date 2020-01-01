На КПВВ "Станица Луганская" умер 62-летний мужчина

Врачи более 30 минут пытались спасти жизнь пожилому мужчине, но оказались бессильны.

14 июля на пункте пропуска “Станица Луганская“ умер 62-летний житель Ровеньков. Об этом проинформировала организация “Право на защиту“ на своей странице в Facebook.

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Пожилой мужчина неожиданно упал на землю на выходе из пункта пропуска. К нему сразу вызвали врачей. Фельдшеры международной медицинской помощи и врачи “скорой помощи“ долго боролись за его жизнь, но их попытки закончились неудачей.

Что стало причиной смерти 62-летнего жителя Ровеньков – источники не сообщают.

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Это далеко не первая смерть граждан Украины на КПВВ в зоне ООС. Правозащитник и основатель общественной организации “Восточная правозащитная группа“ Павел Лисянский утверждает, что в 2019 году на пунктах пропуска погибло 27 человек. Чаще всего умирают пожилые люди.

Напомним, что в декабре прошлого года на входе в КПВВ “Станица Луганская“ умер мужчина 1963 года рождения. Медики не смогли спасти ему жизнь.