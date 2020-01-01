В Украину вернулась картина, похищенная нацистами во время войны

Полотно до 1943 года находилось в Национальном музеи искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве.

Украина вернула себе картину французского художника Пьера Луи Гудро Влюбленная пара через 77 лет после ее похищения. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Telegram.

"Хоть эта история грустная, но со счастливым концом. В 1943 году картину украли из запасников музея нацисты. После войны картина появилась на антикварном рынке. В 1953 она оказалась в частной коллекции в США. За 60 лет "Влюбленную пару" выставили на продажу. Но по требованию владельцев - музея Ханенко - продажу картины остановили", - рассказал Ткаченко.

По словам Ткаченко, к делу подключилось даже ФБР.

В итоге, церемония передачи Украине картины Пьера Луи Гудро состоялась 19 февраля 2020 в Нью-Йорке. В мероприятиях приняли участие на то время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и заместитель старшего специального агента управления ФБР в Нью-Йорке Уильям Гейл.

"Влюбленные - только начало. Украина вернет себе и другие культурные ценности, независимо от того, кто и когда их у нас украл", - подытожил Ткаченко.

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