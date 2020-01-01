В Украину вернулась картина, похищенная нацистами во время войны
Украина вернула себе картину французского художника Пьера Луи Гудро Влюбленная пара через 77 лет после ее похищения. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Telegram.
"Хоть эта история грустная, но со счастливым концом. В 1943 году картину украли из запасников музея нацисты. После войны картина появилась на антикварном рынке. В 1953 она оказалась в частной коллекции в США. За 60 лет "Влюбленную пару" выставили на продажу. Но по требованию владельцев - музея Ханенко - продажу картины остановили", - рассказал Ткаченко.
По словам Ткаченко, к делу подключилось даже ФБР.
В итоге, церемония передачи Украине картины Пьера Луи Гудро состоялась 19 февраля 2020 в Нью-Йорке. В мероприятиях приняли участие на то время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и заместитель старшего специального агента управления ФБР в Нью-Йорке Уильям Гейл.
"Влюбленные - только начало. Украина вернет себе и другие культурные ценности, независимо от того, кто и когда их у нас украл", - подытожил Ткаченко.
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