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В Украине объявили штормовое предупреждение

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Спасатели сообщают об опасности.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

В среду, 15 июля, в двух областях Украины будет наблюдаться резкое ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и о ночных ливнях.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели сообщают, что в Сумской и Харьковской областях днем будут наблюдаться сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с. Ночью в этих регионах ожидаются значительные дожди. В регионах объявили I уровень опасности.

Напомним, ночной ливень в Харькове побил 140-летний рекорд. Этой ночью в Харькове установлен новый абсолютный рекорд по количеству осадков за сутки.

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Теги: штормовое предупреждение, погода
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