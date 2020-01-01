“Карантинные” пособия в Украине: Кому заплатят больше

В Министерстве развития экономики назвали регионы, лидирующие по вопросу выплат.

В Украине регионы активно выписывают пособия оставшимся без работы в карантин. Больше всего позитивных решений по выплатам приняли во Львовской области.

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Об этом сообщает Министерство развития экономики.

Согласно обнародованным статистическим данным, на Львовщине пособия уже постановили выдать 34 875 безработным. На втором месте по выделению средств – Харьковщина, где приняли по данному вопросу 24 723 положительных решения. За ней следует Ивано-Франковская область с показателем в 17 155. Также в пятерке – Донбасс и Черновицкая область.

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В целом по Украине центры занятости приняли больше 197 тыс. пакетов документов от работодателей. Многим пообещали частичную компенсацию в связи с коронакризисом.

Так, было принято свыше 175 тыс. решений о выплатах для 326 тыс. работников. При этом более 153 тыс. из них – бизнесмены-физлица.

Напомним, ранее мы писали, что максимальная сумма пособия по безработице увеличится.

