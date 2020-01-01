Близ Киева копы перекрыли оживленную трассу ради утят
Курьезный случай произошел близ города Белая Церковь. Там, на автомагистраль Киев-Одесса перекрыли из-за диких утят.
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Об этом сообщила в соцсети Патрульная полиция в Белой Церкви, выложив видео.
Полицейские увидели стайку птенцов, которые направлялись на ближайшее пастбище. Поскольку дорога сплошь оборудована отбойникам, пройти утятам было нелегко. В связи с этим к полю они продвигались медленно и с большим трудом.
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Правоохранители решили облегчить задачу крылатым путникам. Они заблокировали движение, чтобы поток машин им не мешал. В итоге утята смогли перейти дорогу.
Минутка доброты от белоцерковских патрульных, всем хороших выходных и человечности, - прокомментировали инцидент копы.
Хвилинка доброти від білоцерківських патрульних 😊 Вчорашній день. Спека. Автодорога Київ—Одеса. Уявили? Поліцейські...Опубликовано Патрульна поліція Білої Церкви Пятница, 17 июля 2020 г.
Напомним, ранее мы писали, что МИД дал дипломатический иммунитет паре диких уток.