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Близ Киева копы перекрыли оживленную трассу ради утят

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Птенцы направлялись на пастбище и не могли перейти дорогу.
Дикие утки направяллись в поле
Дикие утки направяллись в поле
Скрин видео

Курьезный случай произошел близ города Белая Церковь. Там, на автомагистраль Киев-Одесса перекрыли из-за диких утят.

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Об этом сообщила в соцсети Патрульная полиция в Белой Церкви, выложив видео.

Полицейские увидели стайку птенцов, которые направлялись на ближайшее пастбище. Поскольку дорога сплошь оборудована отбойникам, пройти утятам было нелегко. В связи с этим к полю они продвигались медленно и с большим трудом.

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Правоохранители решили облегчить задачу крылатым путникам. Они заблокировали движение, чтобы поток машин им не мешал. В итоге утята смогли перейти дорогу.

Минутка доброты от белоцерковских патрульных, всем хороших выходных и человечности, - прокомментировали инцидент копы.

Хвилинка доброти від білоцерківських патрульних 😊 Вчорашній день. Спека. Автодорога Київ—Одеса. Уявили? Поліцейські...

Опубликовано Патрульна поліція Білої Церкви Пятница, 17 июля 2020 г.

Напомним, ранее мы писали, что МИД дал дипломатический иммунитет паре диких уток.

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Теги: курьез, птицы, утята, утки, полиция, Белая Церковь, копы, трасса, перекрытие движения
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