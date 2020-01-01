Близ Киева копы перекрыли оживленную трассу ради утят

Птенцы направлялись на пастбище и не могли перейти дорогу.

Курьезный случай произошел близ города Белая Церковь. Там, на автомагистраль Киев-Одесса перекрыли из-за диких утят.

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Об этом сообщила в соцсети Патрульная полиция в Белой Церкви, выложив видео.

Полицейские увидели стайку птенцов, которые направлялись на ближайшее пастбище. Поскольку дорога сплошь оборудована отбойникам, пройти утятам было нелегко. В связи с этим к полю они продвигались медленно и с большим трудом.

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Правоохранители решили облегчить задачу крылатым путникам. Они заблокировали движение, чтобы поток машин им не мешал. В итоге утята смогли перейти дорогу.

Минутка доброты от белоцерковских патрульных, всем хороших выходных и человечности, - прокомментировали инцидент копы.

Напомним, ранее мы писали, что МИД дал дипломатический иммунитет паре диких уток.