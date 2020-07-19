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Появились фото, как украинцы в Турции нарушают карантин

Комментариев: 6
Заведения требуют придерживаться социальной дистанции, а еду в ресторанах чаще подают официанты.
Украинцы нарушили социальную дистанцию
Украинцы нарушили социальную дистанцию
Vira St Facebook
Украинцы на отдыхе в Турции нарушают правила, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют фотофакты, которые показала в Facebook жительница Днепра Вера.

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Как известно, на сегодня всем гостям заведений нужно строго придерживаться социальной дистанции, а еду в ресторанах чаще подают официанты.

Но бывает, что туристы нарушают правила социальной дистанции. Речь в данном случае идет об украинцах.

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"Ну и про олинклюзив. Здесь тоже абсолютно ничего не изменилось. И даже "положи мне мяса без картошки, я тебе сказал" - тоже за один ужин услышала трижды. Напомню - в отеле почти одни украинцы, немного поляков", - отметила туристка и показала фото, где видно, как украинцы нарушают социальную дистанцию.

 
 
В то же время сообщалось, что, несмотря на жару и большой наплыв отдыхающих, на пляжах Турции придерживаются мер социальной дистанции.
Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Турция, туристы, правила, ресторан, карантин
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Комментариев (6)
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Брюква_и_Клюква    19.07.2020, 16:51
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Вера - эта тетка в бежевом халате с жопой как у Ким? Ким Чен Ына?
colavova    19.07.2020, 16:39
Оценка:  +2
colavova
украинец в зелёной футболке)))
dron29    19.07.2020, 16:41
Оценка:  +2
dron29
Это же ЗЕленый Беленюк))
dron29    19.07.2020, 16:35
Оценка:  -1
dron29
Ну і про оллінклюзив. Тут теж абсолютно нічого не змінилося. І навіть "палажи мнє мяса бєз картошки я тєбє сказал" теж за одну вечерю почула тричі.
dron29    19.07.2020, 16:36
Оценка:  -2
dron29
Нагадаю - в готелі майже самі українці, трохи поляків. на русню вже не звалиш((.
dron29    19.07.2020, 16:39
Оценка:  -1
dron29
Оригинал поста. Но прогиб не засчитан - потому что вера из Днепра и БМ туповаты. пАлажи мнє мяса бєз картошки я тєбє сказал - могли зарядить только даунбасовци или кацы
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