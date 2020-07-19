Появились фото, как украинцы в Турции нарушают карантин

Заведения требуют придерживаться социальной дистанции, а еду в ресторанах чаще подают официанты.

Украинцы на отдыхе в Турции нарушают правила, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют фотофакты, которые показала в Facebook жительница Днепра Вера.

Читай также: Восемь областей не могут ослабить карантин Как известно, на сегодня всем гостям заведений нужно строго придерживаться социальной дистанции, а еду в ресторанах чаще подают официанты.

Но бывает, что туристы нарушают правила социальной дистанции. Речь в данном случае идет об украинцах.

Читай также: COVID-19: миллион человек заразились за 100 часов "Ну и про олинклюзив. Здесь тоже абсолютно ничего не изменилось. И даже "положи мне мяса без картошки, я тебе сказал" - тоже за один ужин услышала трижды. Напомню - в отеле почти одни украинцы, немного поляков", - отметила туристка и показала фото, где видно, как украинцы нарушают социальную дистанцию.