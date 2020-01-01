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Сепаратисты усложнили пропуск через КПВВ на Донбассе

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Сепаратисты могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков.
В ООС сообщили, что сепаратисты пропускают по спискам
В ООС сообщили, что сепаратисты пропускают по спискам
facebook.com/pressjfo.news
 
Со стороны ОРДЛО сепаратисты пропускают людей через контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил по спискам. Об этом сообщает пресс-центра штаба ООС в Facebook. 
 
"От Трехсторонней контактной группы получена информация, что российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через КПВВ по спискам. В связи с этим информируем о том, что вооруженные формирования РФ могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков", - говорится в сообщении. 
 
В то же время в штабе отметили, что украинская сторона открыта к осуществлению пропускных операций и в условиях карантина и предоставляет возможность перемещения через КПВВ Станица Луганская, Марьинка, Новотроицкое в определенное время. 
 
Отметим, еще в июне сепаратисты "ЛДНР" потребовали, чтобы КПВВ на Донбассе пересекали только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией.
 
Пункты пропуска на Донбассе возобновили работу 10 июня, но сепаратисты три дня никого не пропускали.

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Теги: сепаратисты, пункт пропуска, ордло, КПВВ
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Источник: korrespondent.net

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