Сепаратисты усложнили пропуск через КПВВ на Донбассе

Сепаратисты могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков.

Со стороны ОРДЛО сепаратисты пропускают людей через контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил по спискам. Об этом сообщает пресс-центра штаба ООС в Facebook.

"От Трехсторонней контактной группы получена информация, что российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через КПВВ по спискам. В связи с этим информируем о том, что вооруженные формирования РФ могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков", - говорится в сообщении.

В то же время в штабе отметили, что украинская сторона открыта к осуществлению пропускных операций и в условиях карантина и предоставляет возможность перемещения через КПВВ Станица Луганская, Марьинка, Новотроицкое в определенное время.

Отметим, еще в июне сепаратисты "ЛДНР" потребовали , чтобы КПВВ на Донбассе пересекали только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией.

Пункты пропуска на Донбассе возобновили работу 10 июня, но сепаратисты три дня никого не пропускали.

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