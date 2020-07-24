Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кремль отказался детально рассматривать пункты минских договоренностей

Комментариев: 5
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в минских договоренностях "нечего расшифровывать".
Кремль не хочет детально рассматривать минские договоренности
Кремль не хочет детально рассматривать минские договоренности
facebook.com/pg/pressjfo.news/

Кремль отказался детально рассматривать каждый пункт минских договоренностей, хотя на этом настаивает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишут российские СМИ. 

Читай также: Зеленский: Минские соглашения нужно изменить

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что минские договоренности изложены “достаточно просто“, поэтому там “нечего расшифровывать“. Он указал на то, что Киев на протяжении последних нескольких месяцев мешает “процессу урегулирования“.

Читай также: Зеленский: Я бы не подписал Минские соглашения

Ранее Зеленский заявил, что нужно детально расшифровать каждый пункт минских соглашений. Это необходимо для того, чтобы понять, какие пункты реально выполнить. Такой подход поможет быстрей урегулировать конфликт. 

Такого же взгляда придерживается и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он уверен, что минские соглашения на данный момент стали неэффективными, так как с момента их подписания многое изменилось.

Поделись:
Теги: Песков, Зеленский, минские договоренности
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
mrtdffhher    24.07.2020, 15:26
Оценка:  -29
mrtdffhher
Отказался-и правильно сделал.Нех там ничего расшифровывать.Нужно только начать эти соглашения выполнять.
WTF2wtf    24.07.2020, 15:51
Оценка:  +6
WTF2wtf
Шизоид-многостаночник путинский,
нах ты скачешь постоянно и серешь???
Дорогу нахyй ты досконально изучил ...
Bangkok_fever    24.07.2020, 15:03
Оценка:  -29
Bangkok_fever
Согласен, нечего там расшифровывать какие пункты реально выполнить какие нет - это все отмазки , там и так все просто -1 пункт , 2 пункт , 3 пункт , бери и выполняй по очереди, а не выбирай что можешь а что нет.
WTF2wtf    24.07.2020, 15:09
Оценка:  +6
WTF2wtf
Тупой нацист-говномет оккупантов и убийц из раши всегда "согласен" с заявлениями преступного путинcкого режима ...

Haarp=H_A_A_R_P=phk_fever= src_feverBangkok_fever=pay_999 (и т.д.),
тебе только нахyй, многостаночое быдло "тайско-путинское" ...
WTF2wtf    24.07.2020, 15:09
Оценка:  +8
WTF2wtf
src_fever=Bangkok_fever ...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь