Кремль отказался детально рассматривать пункты минских договоренностей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в минских договоренностях "нечего расшифровывать".

Кремль отказался детально рассматривать каждый пункт минских договоренностей, хотя на этом настаивает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишут российские СМИ.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что минские договоренности изложены “достаточно просто“, поэтому там “нечего расшифровывать“. Он указал на то, что Киев на протяжении последних нескольких месяцев мешает “процессу урегулирования“.

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Ранее Зеленский заявил, что нужно детально расшифровать каждый пункт минских соглашений. Это необходимо для того, чтобы понять, какие пункты реально выполнить. Такой подход поможет быстрей урегулировать конфликт.

Такого же взгляда придерживается и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он уверен, что минские соглашения на данный момент стали неэффективными, так как с момента их подписания многое изменилось.