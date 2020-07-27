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Чиновник ВСУ растратил 300 тысяч гривен из бюджета, - Генпрокуратура

Комментариев: 2
Подполковник подделал счета за коммуналку.
Госслужащему объявили о подозрении
Госслужащему объявили о подозрении
ua.depositphotos.com

В махинациях уличили руководителя квартирно-эксплуатационного отдела ВСУ. Ему вменяют растрату бюджетных средств в размере 300 тыс. гривен.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Как выяснило следствие, подполковник ВСУ заключил договор на коммуналку с частной компанией. Согласно документу, предприятие обязалось обеспечить теплоснабжением военкомат в отопительный сезон.

При этом счетчик на тепло в здании установлен не был. Этим воспользовался чиновник, подделав акты об оплате по завышенному тарифу. При этом он присвоил часть выделенных на эти нужды денег из гоказны.

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Прокуратура уже вручила чиновнику подозрение в тратах, повлекших потери для государства. Вину подполковника намерены доказать, после чего изберут ему меру пресечения в суде.

Напомним, ранее мы писали, что жертвы насильственных преступлений получат компенсацию из бюджета.

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Теги: ВСУ, Генпрокуратура, суд, бюджетные средства, растрата, подозрение, чиновник, коммуналка, отопление, суд, суд
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Комментариев (2)
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alex-zol    27.07.2020, 14:41
Оценка:  -18
alex-zol
Настоящий херой!!!!
Asmo    27.07.2020, 14:51
Оценка:  +1
Asmo
тыловая крыса..
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