Полгода без зарплаты: Языковой омбудсмен подала в отставку

Татьяна Монахова пожаловалась, что всё время на должности жила исключительно на сбережения, не имея никаких льгот и зарплаты.

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова через полгода после назначения на должность написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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По словам Монаховой, за полгода в должности она так ни разу не получила ни одной заработной платы. Причиной этого стало то, что не удалось создать секретариат языкового омбудсмена.

“С момента назначения в течение шести месяцев надо было создать Секретариат уполномоченного. Проблемы начались сразу, поскольку в законе не прописано, что секретариат является юридическим лицом. “Создается секретариат“. Кем создается? Каков его статус?“ – написала она.

Монахова рассказала, что работала самостоятельно без секретариата и бесплатно:

Только после создания секретариата казначейство выделяет финансирование, только выбрав руководителя секретариата, можно создать штатное расписание и начать получать заработную плату. Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья и т.п. – пожаловалась она.

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По ее словам, никаких льгот у нее не было, и по Киеву она передвигалась на метро. В служебном жилье ей также отказали. При этом за период работы Монаховой пришлось потратить около 30 000 гривен из семейного бюджета.

Она добавила, что обращалась к представителям Офиса президента, но ее обращения игнорировали. К президенту Владимиру Зеленскому Монахова так и не попала.

Уволится она решила после того, как вопрос о создании секретариата в день голосования в Кабмине, внезапно исчез из повестки дня:

Я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать брать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно, - резюмировала она.

Напомним, 27 ноября 2019 года Кабинет Министров назначил Татьяну Монахову уполномоченным по защите государственного языка.

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