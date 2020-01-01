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Полгода без зарплаты: Языковой омбудсмен подала в отставку

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Татьяна Монахова пожаловалась, что всё время на должности жила исключительно на сбережения, не имея никаких льгот и зарплаты.
Татьяна Монахова
Татьяна Монахова
кадр из видео

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова через полгода после назначения на должность написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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По словам Монаховой, за полгода в должности она так ни разу не получила ни одной заработной платы. Причиной этого стало то, что не удалось создать секретариат языкового омбудсмена.

“С момента назначения в течение шести месяцев надо было создать Секретариат уполномоченного. Проблемы начались сразу, поскольку в законе не прописано, что секретариат является юридическим лицом. “Создается секретариат“. Кем создается? Каков его статус?“ – написала она.

Монахова рассказала, что работала самостоятельно без секретариата и бесплатно:

Только после создания секретариата казначейство выделяет финансирование, только выбрав руководителя секретариата, можно создать штатное расписание и начать получать заработную плату. Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья и т.п. – пожаловалась она.

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По ее словам, никаких льгот у нее не было, и по Киеву она передвигалась на метро. В служебном жилье ей также отказали. При этом за период работы Монаховой пришлось потратить около 30 000 гривен из семейного бюджета.

Она добавила, что обращалась к представителям Офиса президента, но ее обращения игнорировали. К президенту Владимиру Зеленскому Монахова так и не попала.

Уволится она решила после того, как вопрос о создании секретариата в день голосования в Кабмине, внезапно исчез из повестки дня:

Я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать брать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно, - резюмировала она.

Напомним, 27 ноября 2019 года Кабинет Министров назначил Татьяну Монахову уполномоченным по защите государственного языка.

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Теги: омбудсмен, Монахова, отставка, зарплата
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