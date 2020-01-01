В Николаеве будут судить патрульного за зверское избиение задержанного

После общения с копом пострадавший получили многочисленные травмы, включая двойной перелом челюсти.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего работника патрульной полиции в Николаевской области. Он обвиняется в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины), сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, который на момент совершения преступления был сотрудником патрульной полиции, во время исполнения служебных обязанностей уложил лицом на землю мужчину в наручниках и начал его бить. Впоследствии полицейский переместил потерпевшего в служебный автомобиль, где также нанес ему несколько ударов. После чего отвез его в помещение Корабельного отдела полиции и там тоже продолжил бить задержанного.

В результате действий полицейского пострадавший получил многочисленные телесные повреждения, среди которых двусторонний перелом нижней челюсти.

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В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине коп на авто сбил человека и сбежал. Личность полицейского удалось установить только через три дня. Он уволен со службы, проводится расследование.