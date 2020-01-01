Харьков передал армии два модернизированных танка "Булат"

Бронемашины прошли серьезную модернизацию средств связи и навигации.

Харьковский “Завод имени В.А. Малышева“ отгрузил Министерству обороны очередную партию из двух отремонтированных и модернизированных танков БМ “Булат“. Таким образом, по состоянию на июль 2020 г предприятие выполнило 50% государственного контракта, сообщает пресс-служба “Укроборонпрома“.

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“Мы не только провели заводской ремонт машин, но и установили современное оборудование с улучшенными характеристиками. Благодаря новой радиостанции и современным средствам навигации наши военные смогут удобнее и оперативнее осуществлять координацию действий и связь между экипажем и командованием. Современные приборы прицеливания и наблюдения позволят лучше контролировать ситуацию, в частности, в ночное время суток“, - рассказал гендиректор завода Василий Крылас.

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Восстановленные “Булаты“ успешно прошли все необходимые полигонные испытания. В частности, боевые машины преодолели расстояние в 100 километров, продемонстрировав отличную работу во время движения, показали достойные результаты стрельб и других полигонных тестирований. После приемо-сдаточных испытаний обновленную технику передали Министерству обороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что бронеавтомобиль “Дозор-Б“ официально принят на вооружение ВСУ. В ближайшее время должно стартовать серийное производство машины.