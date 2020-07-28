В Кропивницком повесился 33-летний капитан ВСУ: первые детали

Предварительно известно, что это был суицид.

На окраине Кропивницкого покончил жизнь самоубийством путем повешения 33-летний капитан Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Известно, что мужчину нашли в лесопосадки. Предсмертной записки при нем не нашли.

Вечером, 27 июля в полицию поступило сообщение о том, что на территории лесопосадки на улице Генерала Жадова, в одном из спальных районов Кропивницкого, прохожий обнаружил повешенным на дереве мужчину в военной форме. При осмотре на теле погибшего видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Предсмертной записки также не нашли, - сообщил источник.

Личность погибшего была установлена практически сразу. Им оказался капитан ВСУ, который служил в местной воинской части.

На момент смерти 33-летний капитан Вооруженных Сил Украины на службе не пребывал, - добавил источник.

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Исполняющая обязанности заместителя командира по морально-психологическому обеспечению части А-1405 Анна Вольская рассказала ТСН, что погибший занимал должность командира противопожарной роты данной части.

На службе проблем не было, характеризовался хорошо. Ведется следствие, - добавила она.

Напомним, мужчина в Закарпатье совершил самосожжение и умер в больнице. На самоубийство пошел мужчина 1972 года рождения.