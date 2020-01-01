Россиянин незаконно пересек границу Украины и попросил убежища

Мужчина утверждает, что дома его преследуют по религиозным и политическим мотивам.

Гражданин России незаконно пересек границу, чтобы попросить статус беженца в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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“Вчера недалеко от пункта пропуска “Юнаковка“ на Сумщине, группа реагирования пограничников обнаружила 45-летнего гражданина России. Мужчина в пешем порядке незаконно пересек границу с территории РФ в Украину“, - говорится в сообщении.

Во время выяснения обстоятельств правонарушения мужчина обратился к пограничникам с просьбой признать его лицом, которое нуждается в дополнительной защите, как беженец. В ходе беседы россиянин сообщил, что в России его преследуют за политические и религиозные взгляды, а потому он не мог там больше оставаться.

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После проведения определенных в таких случаях законодательством мер гражданина России направили в органы Государственной миграционной службы Украины.

Напомним, в конце июня сообщалось, что парень с Урала незаконно проник в Украину, спасаясь от призыва в РФ. Молодой россиянин пешком пересек границу в Сумской области, но был задержан украинскими пограничниками.