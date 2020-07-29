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В оккупированной части Донбасса загорелась жилая многоэтажка

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Причина выясняется.
К дому был затруднен подъезд
К дому был затруднен подъезд
/twitter.com/hochu_dodomu

Пожар произошел в Торезе, что во временно оккупированной части Донецкой области. Там, на ул. Поповича, 9 загорелся жилой многоэтажный дом. Густые клубы черного дыма были видны в другом конце города.

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Об этом сообщило сообщество “hochu domoy v ua“ в Твиттере, показав видео.

Возгорание началось с крыши, почти половина ее уничтожена огнем. Пламя охватило верхние этажи, они также пострадали.

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Что стало причиной, пока неизвестно. Телеграм-канал Dontel пишет, что на место прибыли спастели на 10 пожарных машинах. Но в итоге они столкнулись с проблемой забора воды, ее было мало в близлежащих водоемах.

Кроме того, к горящему дому оказалось сложно подъехать из-за блоков, установленных жильцами.

Пожар удалось потушить. Уточняется, что многим жителям дома понадобится помощь, в том числе и денежная.

От огня пострадали верхние этажи
От огня пострадали верхние этажи
/twitter.com/hochu_dodomu

Возгорание началось с крыши
Возгорание началось с крыши
t.me/s/dontel

Густой дым окутал полгорода
Густой дым окутал полгорода
t.me/s/dontel

Напомним, ранее мы писали, что на пожар в доме Шабунина отреагировали во Всемирном банке.

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Теги: пожар, вода, Донбасс, спасатели, Торез, тушение, возгорание, многоэтажка
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