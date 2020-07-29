В оккупированной части Донбасса загорелась жилая многоэтажка

Причина выясняется.

К дому был затруднен подъезд /twitter.com/hochu_dodomu

Пожар произошел в Торезе, что во временно оккупированной части Донецкой области. Там, на ул. Поповича, 9 загорелся жилой многоэтажный дом. Густые клубы черного дыма были видны в другом конце города.

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Об этом сообщило сообщество “hochu domoy v ua“ в Твиттере, показав видео.

Возгорание началось с крыши, почти половина ее уничтожена огнем. Пламя охватило верхние этажи, они также пострадали.

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Что стало причиной, пока неизвестно. Телеграм-канал Dontel пишет, что на место прибыли спастели на 10 пожарных машинах. Но в итоге они столкнулись с проблемой забора воды, ее было мало в близлежащих водоемах.

Кроме того, к горящему дому оказалось сложно подъехать из-за блоков, установленных жильцами.

Пожар удалось потушить. Уточняется, что многим жителям дома понадобится помощь, в том числе и денежная.

От огня пострадали верхние этажи /twitter.com/hochu_dodomu

Возгорание началось с крыши t.me/s/dontel

Густой дым окутал полгорода t.me/s/dontel

Торез pic.twitter.com/qXbdx4tbVY — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) July 29, 2020

Напомним, ранее мы писали, что на пожар в доме Шабунина отреагировали во Всемирном банке.