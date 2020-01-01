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На Донбассе спасли двух медведей, их везут в Закарпатье

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Животных конфисковали у владельцев частного зверинца “Парк Покровского периода”.
Мишек встретят в реабилтационном центре 11 августа
Мишек встретят в реабилтационном центре 11 августа
t.me/VGlagola

Двух медведей забрали из так называемого “зоопарка смерти” в Донецкой области. Так именуют частный мини-зверинец “Парк Покровского периода” из-за условий после проверки экоинспекции.

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Об этом сообщил в Телеграм-канале журналист Виталий Глагола.

Двух спасенышей увезут в Национальный природный парк “Синевир” на Закарпатье. Планируется, что мишки приедут на Западную Украину уже 11 августа. Их поместят в “Реабилитационный центр для бурых медведей”. Там животным предстоит пройти курс восстановления.

В “Синевире” новых жильцов ждут десятки гектаров для прогулок и вкусная пища, - отметил Глагола.

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Деньги на перевозку нашли с трудом. В итоге стало известно, что транспортировку помогут оплатить волонтеры.

В целом из покровского “лагеря смерти” уже спасли 11 медведей и 6 львов. Зверей расселили по разным уголкам Украины.

Медведи поедут в
Медведи поедут в "Синевир"
t.me/VGlagola

Деньги на перевозку помогли собрать волонтеры
Деньги на перевозку помогли собрать волонтеры
t.me/VGlagola

Напомним, ранее мы писали, что в Житомирской области при пожаре погибли 30 козлят.

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Теги: волонтеры, медведи, животные, реабилитация, Донбасс, Закарпатье, зоопарк, реабилитационный центр
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