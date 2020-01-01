Коллективный иммунитет против COVID украинцы выработают за год – ученые

Специалисты уверены, что сейчас остановить распространение инфекции способен только коллективный иммунитет.

Коллективный иммунитет в Украине появится через год EPA/UPG

Ситуация с распространением коронавируса в Украине остается стабильно тяжелой и приобретает затяжной характер. Переломить эпидемию сможет появление коллективного иммунитета, но на это потребуется около года. Такой прогноз сделали ученые Национального технического университета “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского“, сообщает официальный сайт НТУ “КПИ“.

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Ученые КПИ провели исследование ситуации с распространением коронавируса и пришли к выводу, что моральная усталость населения от пребывания в режиме изоляции, экономические факторы, а также наступление периода летнего отдыха существенно изменили условия противодействия распространению болезни.

Так, подавляющее большинство населения страны вернулось к обычному образу жизни, пренебрегая элементарными средствами защиты от коронавирусной инфекции. Мобильность людей возросла до 150% по сравнению с началом года. Именно это, по мнению ученых, привело к резкому всплеску заболевания в летние месяцы.

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Прогнозное моделирование показывает, что в августе сохранится тенденция к большому числу ежедневно инфицированных – в диапазоне 800 – 1500 в день. Ученые полагают, что общее количество выявленных больных людей в Украине на конец августа 2020 года достигнет уровня примерно 110-115 тысяч.

Отмечается, что в таких условиях распространение инфекции может замедлить только постепенное появление коллективного иммунитета примерно у 60-70% населения. Естественное течение этого процесса потребует около года. Ускорить появление иммунитета у населения может массовая вакцинация, но это в настоящее время является трудно предсказуемым явлением.

Напомним, за минувшие сутки в Украине добавилось 990 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период эпидемии болезнь подтверждена у 73 158 украинцев.