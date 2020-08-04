Наглого коррупционера из Министерства по делам ветеранов разоблачили на передаче второй части взятки.

Чиновник требовал взятку с ветерана АТО за справку об инвалидности – СБУ

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Чиновник требовал взятку с ветерана АТО за справку об инвалидности – СБУ

В Луганской области Служба безопасности Украины разоблачила главного специалиста Министерства по делам ветеранов, который требовал взятку с бывшего военнослужащего. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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Как выяснили правоохранители, чиновник, являясь представителем Министерства в медико-социальной экспертной комиссии региона, требовал деньги от бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который был ранен во время боевых действий. За 4,5 тысячи долларов и 250 000 гривен фигурант обещал назначить воину группу инвалидности и одноразовую денежную компенсацию за ранение.

Деньги пострадавший должен был передать через доверенное лицо чиновника.

Правоохранители задержали посредника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в помещении медкомиссии при получении второй части взятки. Сейчас решается вопрос о задержании организатора схемы.

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Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Посреднику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов противоправной деятельности фигурантов.

Напомним, ранее сообщалось, что сепаратисты получали выплаты из бюджета Украины. Группа злоумышленников придумала механизм выплаты средств из госбюджета Украины представителям незаконных вооруженных формирований.