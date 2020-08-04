На видео попала драка из-за маски в супермаркете Запорожья

Покупателю сделали замечание, сказав, что тот неправильно надел маску, он устроил потасовку.

До приезда полиции посетителя удерживали на полу Скрин видео

Инцидент произошел на ул. Пушкина в Запорожье. Там клиент в торговой точке “АТБ” надел маску так, что нос остался неприкрытым.

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Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Это заметили сотрудники магазина и попросили поправить повязку на лице. В ответ покупатель начал хамить и проявлять агрессию.

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В итоге все закончилось тем, что недовольный клиент набросился с кулаками на охранника. Секьюрити несколько раз увернулся от ударов, а впоследствии повалил хулигана на пол.

Чтобы провести разъяснительную беседу с буйным посетителем, вызвали полицию. До ее приезду мужчину удерживали на полу.

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