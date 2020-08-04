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На видео попала драка из-за маски в супермаркете Запорожья

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Покупателю сделали замечание, сказав, что тот неправильно надел маску, он устроил потасовку.
До приезда полиции посетителя удерживали на полу
До приезда полиции посетителя удерживали на полу
Скрин видео

Инцидент произошел на ул. Пушкина в Запорожье. Там клиент в торговой точке “АТБ” надел маску так, что нос остался неприкрытым.

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Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Это заметили сотрудники магазина и попросили поправить повязку на лице. В ответ покупатель начал хамить и проявлять агрессию.

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В итоге все закончилось тем, что недовольный клиент набросился с кулаками на охранника. Секьюрити несколько раз увернулся от ударов, а впоследствии повалил хулигана на пол.

Чтобы провести разъяснительную беседу с буйным посетителем, вызвали полицию. До ее приезду мужчину удерживали на полу.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе блогер порезал себе шею в зале суда.

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Теги: видео, драка, супермаркет, Запорожье, маска, охрана, полиция
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Комментариев (1)
ldferwws    04.08.2020, 12:27
Оценка:  -19
ldferwws
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