На видео попала драка из-за маски в супермаркете Запорожья
Инцидент произошел на ул. Пушкина в Запорожье. Там клиент в торговой точке “АТБ” надел маску так, что нос остался неприкрытым.
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Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Это заметили сотрудники магазина и попросили поправить повязку на лице. В ответ покупатель начал хамить и проявлять агрессию.
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В итоге все закончилось тем, что недовольный клиент набросился с кулаками на охранника. Секьюрити несколько раз увернулся от ударов, а впоследствии повалил хулигана на пол.
Чтобы провести разъяснительную беседу с буйным посетителем, вызвали полицию. До ее приезду мужчину удерживали на полу.
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