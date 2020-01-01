На Полтавщине перевернулся грузовик с 20 тоннами нефти

Водитель грузовика зацепил дорожный отбойник.

В Полтавской области произошло ДТП с участием грузовика DAF, который перевозил в цистерне 20 тонн нефти. Об этом информирует ГСЧС.

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По предварительной информации, инцидент произошел в Чутовском районе на 388 км трассы Киев-Харьков. Водитель грузовика зацепил дорожный отбойник, съехал на обочину, где и остановился в канаве под углом.

В ликвидации последствий этой дорожной аварии принимали участие два отделения ГСЧС.

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В цистерне грузовика было около 20 000 нефти, но произошла ли её утечка – не сообщается. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Днепре из-за отказавших тормозов перевернулась фура, которая перевозила упаковки с пивом. Водителя, получившего травмы разной степени тяжести, доставили в больницу. Полиция по данному факту открыла уголовное производство.