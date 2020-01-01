Полицейские собрали доказательную базу, свидетельствующую о вине врача-анестезиолога.

В Мариуполе врача будут судить за смерть ребенка в кабинете стоматолога

В Мариуполе врача будут судить за смерть ребенка в кабинете стоматолога

Следователи полиции в Донецкой области направили в суд уголовное производство по факту смерти ребенка в стоматологической клинике Мариуполя. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, двухлетний мальчик умер в частной клинике во время стоматологического вмешательства под общим наркозом в 2017 году.

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Как рассказали в полиции, 22 июля 2017 года родители привели сына на лечение, ему был сделан общий наркоз, во время стоматологического вмешательства произошла клиническая смерть.

Следователи СУ ГУНП в Донецкой области провели большое количество следственных (розыскных) действий, тщательно изучили действия каждого медицинского работника, проверили законность деятельности медиков и происхождения препаратов, - отмечают в полиции.

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Были проведены 4 долговременные комиссионные судебно-медицинские экспертизы в разных городах Украины, в том числе в МОЗ Украины. Согласно выводам экспертиз, было установлено, что к смерти ребенка привели именно действия врача-анестезиолога.

Следствие установило, что мальчик погиб из-за асфиксии – бинт перекрыл доступ кислорода в организм ребенка. Таким образом, следователи собрали доказали, что смерть ребенка наступила в результате небрежности врача-анестезиолога.

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Женщину обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему).

Уголовное производство направлено в суд. 52-летней фигурантке грозит наказание от ограничения свободы на срок до 5 лет или до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что многодетная мать на Одесчине родила и зарыла ребенка на кладбище. Тельце учуяла собака.