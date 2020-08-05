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Под Днепром утонул 7-летний мальчик

Комментариев: 1
Ребенок не послушался взрослых и пошел к воде.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В Днепропетровской области в водоеме утонул 7-летний мальчик, который участвовал в спортивно-развлекательном мероприятии благотворительного фонда. Об этом информирует “Днепр оперативный“.

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По предварительной информации, трагедия произошла 4 августа в селе Вишневое во время спортивно-развлекательных мероприятий. Детям запретили подходить к воде. Однако, один 7-летний мальчик взрослых не послушал. 

Через некоторое время его обнаружили в воде мертвым. Он находился примерно в трех метрах от берега.

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На месте трагедии работала следственно-оперативная бригада. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в Харьковской области утонул 9-летний ребенок. Он взял лодку, чтобы поплавать, но она оказалась дырявой…

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Теги: Днепр, мальчик, утонул
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Комментариев (1)
Woodbrother    05.08.2020, 14:30
Оценка:  0
Woodbrother
Дебилы во власти посносили бассейны и построили на их месте ТРЦ. Вот и печальный результат.
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