Под Днепром утонул 7-летний мальчик
В Днепропетровской области в водоеме утонул 7-летний мальчик, который участвовал в спортивно-развлекательном мероприятии благотворительного фонда. Об этом информирует “Днепр оперативный“.
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По предварительной информации, трагедия произошла 4 августа в селе Вишневое во время спортивно-развлекательных мероприятий. Детям запретили подходить к воде. Однако, один 7-летний мальчик взрослых не послушал.
Через некоторое время его обнаружили в воде мертвым. Он находился примерно в трех метрах от берега.
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На месте трагедии работала следственно-оперативная бригада. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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