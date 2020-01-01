Зеленский о Донбассе: Самое главное – выдержать режим тишины

Президент заявил о важности удержать режим тишины и не допустить новых смертей на Донбассе.

Украинская сторона делает все возможное для соблюдения режима тишины и сохранения жизней наших военнослужащих. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ в Донецкой области, информирует пресс-служба Офиса президента.

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“Мы боремся за то, чтобы этот режим не нарушался... Если бы все зависело только от нашей стороны, я уверен, это был бы принципиальный режим тишины, и мы бы перешли к следующим шагам, к следующим этапам войны“, - отметил Владимир Зеленский.

По его словам, в процессе обеспечения режима тишины возникает много вопросов и проблем, однако Украина делает всё возможное для его сохранения. Причем не только на линии разграничения.

Самое главное, что мы хотим, - выдержать этот режим тишины. Каждый день просто не терять наших военных. Для нас это очень важно. Гарантировать ничего не могу, но скажу вам – мы все делаем, очень много всего делаем как в Украине, так и на встречах в Минском формате и в режиме видеоконференции Трехсторонней контактной группы, - сказал Президент.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, почему украинскую делегацию в Минске возглавил Кравчук. По словам президента, Кравчук – умный, мудрый, опытный человек с авторитетом во всех украинских регионах.