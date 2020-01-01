У Зеленского объяснили назначение нового начальника военной разведки
На нового начальника ГУР МО возлагается поиск и внедрение современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности.
Смена начальника Главного управления разведки Министерства обороны связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы этого ведомства. Об этом говорится в сообщении офиса президента, опубликованном в среду, 5 августа.
Отмечается, что на нового начальника ГУР МО возлагается поиск и внедрение современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности.
Новым начальником ГУР МО назначен офицер этого управления Кирилл Буданов.
Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы офиса президента Олега Татарова. В сферу его ответственности будет входить деятельность силовых органов и вопросы национальной безопасности.
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