Зеленский объяснил, почему украинскую делегацию в Минске возглавил Кравчук

Кравчук - умный, мудрый, опытный человек с авторитетом во всех украинских регионах.

Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня приехал в Часов Яр, во время брифинга с журналистами объяснил, почему украинскую делегацию на переговорах в Минске возглавил Леонид Кравчук.

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По словам Зеленского, украинскую делегацию должен был возглавить умный, мудрый, опытный человек с авторитетом во всех украинских регионах. Такими качествами обладает первый украинский президент.

Действующий президент Украины сказал, что было несколько кандидатов на этот важный пост, но он решил остановить свой выбор на Кравчуке.

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Зеленский поблагодарил Леонида Кучму, ранее долгое время возглавлявшего украинскую делегацию в Минске. Единственная причина его добровольного ухода с этого важного поста – усталость.



Сегодня, 6 августа, пребывая в зоне ООС, Зеленский вручил некоторым украинским военнослужащим ордена и медали за мужество и героизм, проявленные в боях при защите Родины.

Ранее Кравчук предложил предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. Также он выступает за то, чтобы более широко информировать общественность о переговорном процессе в Минской контактной группе.