“Слуги народа” похвастались новым предвыборным слоганом

Партия поменяла лозунг накануне местных выборов.

Партия заявила о смене лозунга в июле facebook.com/yevheniya.khudzik

В “Слуге народа” в июле запланировали сменить существующий слоган “Сделаем их вместе”. Недавно они осуществили задуманное и представили новый лозунг.

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Об этом в Facebook сообщила замлидера политсилы в ВР Евгения Кравчук.

Новый слоган теперь звучит: “Украина – это ты!”. С ним фракция намерена войти в предвыборную гонку 2020 года.

Ну что, начинаем! Партия “Слуга народа” запускает кампанию под слоганом “Украина – это ты!“ - написала Кравчук.

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Представитель политсилы пояснила, что лозунг призывает украинцев голосовать “за себя”, а не за определенную партию. По ее словам, задумка в том, что “власть” должна принадлежать жителям громад.

Напомним, ранее мы писали, что в кафе на Херсонщине избили “слугу народа”.

