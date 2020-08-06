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“Слуги народа” похвастались новым предвыборным слоганом

Комментариев: 7
Партия поменяла лозунг накануне местных выборов.
Партия заявила о смене лозунга в июле
Партия заявила о смене лозунга в июле
facebook.com/yevheniya.khudzik

В “Слуге народа” в июле запланировали сменить существующий слоган “Сделаем их вместе”. Недавно они осуществили задуманное и представили новый лозунг.

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Об этом в Facebook сообщила замлидера политсилы в ВР Евгения Кравчук.

Новый слоган теперь звучит: “Украина – это ты!”. С ним фракция намерена войти в предвыборную гонку 2020 года.

Ну что, начинаем! Партия “Слуга народа” запускает кампанию под слоганом “Украина – это ты!“ - написала Кравчук.  

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Представитель политсилы пояснила, что лозунг призывает украинцев голосовать “за себя”, а не за определенную партию. По ее словам, задумка в том, что “власть” должна принадлежать жителям громад.

Напомним, ранее мы писали, что в кафе на Херсонщине избили “слугу народа”.

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Теги: партия, выборы, слоган, политсила, Слуга народа, ВР
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Комментариев (7)
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navigator2    06.08.2020, 16:13
Оценка:  0
navigator2
далпа-епи!
гречку давайте!
Frenki-zol    06.08.2020, 16:02
Оценка:  -19
Frenki-zol
какие же вы зашкваренные!!! Позор, больше в раду не зайдете, суки!!!!
ВосставшийИзБана    06.08.2020, 15:47
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Т.е. надо понимать так, что если они уничтожают и разваливают Украину, то они уничтожают и меня?
igorevich777    06.08.2020, 15:46
Оценка:  +4
igorevich777
Правильно! Накуй зелёную плесень
Колишній-східняк    06.08.2020, 15:46
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Уделаемься вместе.
igorevich777    06.08.2020, 15:47
Оценка:  +4
igorevich777
Та уже и так уделались
ВосставшийИзБана    06.08.2020, 15:48
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Нет предела совершенству.
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