“Слуги народа” похвастались новым предвыборным слоганом
В “Слуге народа” в июле запланировали сменить существующий слоган “Сделаем их вместе”. Недавно они осуществили задуманное и представили новый лозунг.
Читай также: В Киеве воры обокрали квартиры прокурора и “слуги народа”: детали
Об этом в Facebook сообщила замлидера политсилы в ВР Евгения Кравчук.
Новый слоган теперь звучит: “Украина – это ты!”. С ним фракция намерена войти в предвыборную гонку 2020 года.
Ну что, начинаем! Партия “Слуга народа” запускает кампанию под слоганом “Украина – это ты!“ - написала Кравчук.
Читай также: Опубликован рейтинг кандидатов в мэры Киева
Представитель политсилы пояснила, что лозунг призывает украинцев голосовать “за себя”, а не за определенную партию. По ее словам, задумка в том, что “власть” должна принадлежать жителям громад.
Напомним, ранее мы писали, что в кафе на Херсонщине избили “слугу народа”.
гречку давайте!