ГБР уведомило о подозрении члену банды, убившей журналиста в 2014 году
Следователи Управления “по делам Евромайдана“ Государственного бюро расследований 6 августа сообщили гражданину о подозрении в участии в преступной организации, которая похитила и убила журналиста Василия Сергиенко. Об этом информирует пресс-служба ГБР.
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Следствием установлено, что подозреваемый 4 апреля 2014 года в составе преступной организации участвовал в похищении, пытках и дальнейшем убийстве Героя Украины, журналиста Василия Сергиенко в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.
В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что следователи спецуправления ГБР по “делам Майдана“ сообщили о подозрении следователю Смелянского отдела полиции Черкасской области. Ему вменяют незаконное задержание и подделку улик.